Силовики 40 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 1 тысячи мин и снарядов, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено более 1095 мин и снарядов", — сказал Филипоненко на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе девяти населенных пунктов. Филипоненко отметил, что подразделения Народной милиции ЛНР "не реагируют на провокации, поддерживая режим тишины, и соблюдают минские договоренности".

"В случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право действовать решительно, в интересах защиты своих граждан", — сказал он.