ЛНР и ДНР намерены снять таможенные границы между республиками

ЛУГАНСК, 5 окт — РИА Новости. Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик намерены в ближайшее время снять таможенные границы между ЛНР и ДНР, заявил журналистам в пятницу на пресс-конференции исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее делегация из ДНР посетила Луганск, где 3 октября Пасечник и врио главы ДНР Денис Пушилин провели рабочую встречу.

"Мы с Денисом Владимировичем (Пушилиным — ред.) провели очень обстоятельную беседу, обговорили все вопросы, которые обозначили: взаимодействие в области экономики, политики, социально-экономических отношений, по снятию таможенных границ между нашими республиками. Все это в ближайшее время будет делаться", — сказал Пасечник.

Он уточнил, что в ЛНР еще 1 мая 2018 года сняли в одностороннем порядке все таможенные границы с ДНР.

"К сожалению, ДНР на сегодняшний день еще не сняла свои границы, но мы будем решать этот вопрос поэтапно, я думаю, мы в конечном итоге достигнем поставленных задач. Мне кажется, это совершенно неправильно (таможенные границы — ред.), и Денис Владимирович абсолютно целиком и полностью разделяет мою точку зрения", — добавил Пасечник.