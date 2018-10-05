Черногорца задержали за подвоз 14 мигрантов к границе с Боснией

БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Гражданин Черногории задержан за попытку контрабанды 14 мигрантов к границе Боснии и Герцеговины в своем джипе, передает новостной портал CDM.

Сорокалетний Дражен Джокич из Подгорицы задержан полицией между городами Никшич на северо-западе страны и границей с Боснией и Герцеговиной.

"В автомобиле Land Rover Discovery на месте убранных задних сидений обнаружены 14 граждан Пакистана с документами центра для просящих убежище в Подгорице. Стекла джипа были затемнены", — передает портал. От каждого из своих пассажиров Джокич требовал 20 евро за доставку в район границы и еще 200 со всех за подвоз непосредственно к ней.

Полиция передала пакистанцев инспектору по делам иностранцев. Водитель задержан по подозрению в контрабанде людей, его делом занимается прокуратура.