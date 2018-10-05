Лукашенко рассказал о большом проценте отсрочек в белорусской армии

МИНСК, 5 ОКТ – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал слишком большой процент освобождения от срочной службы в армии республики и пообещал в ближайшее время подумать, как сделать так, чтобы "научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью".
Президент Белоруссии отметил, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться розданным оружием.
"Мы очень серьезно, и это наша задача в течение этого года и ближайшего полугодия, подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих", — добавил Лукашенко.