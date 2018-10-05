Лукашенко рассказал о большом проценте отсрочек в белорусской армии

МИНСК, 5 ОКТ – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал слишком большой процент освобождения от срочной службы в армии республики и пообещал в ближайшее время подумать, как сделать так, чтобы "научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью".

"Почти 80% (из числа подлежащих призыву на срочную военную службу в стране — ред.) по закону в отсрочке. Кому-то по учебе, кому-то по семейным обстоятельствам… То есть, мы сами приняли такие решения, что люди по закону могут не служить. Это не нормально. Знаете, мы вымираем как класс, мы вымираем как мужики", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент Белоруссии отметил, что в случае военного конфликта многие просто не будут уметь пользоваться розданным оружием.

"Мы очень серьезно, и это наша задача в течение этого года и ближайшего полугодия, подумаем над тем, как сделать так, чтобы научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью, не говоря уже о том, что он Родину должен защищать. Мы сами тут нахомутали кучу вопросов и сегодня ахаем, охаем, что у нас где-то не хватает военнослужащих", — добавил Лукашенко.