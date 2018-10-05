СВР не комментирует сообщения СМИ о "воскрешении" перебежчика Потеева

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Службе внешней разведки РФ не комментируют сообщения западных СМИ о том, что ранее объявленный мертвым перебежчик, американский шпион Александр Потеев на самом деле жив.

О том, что Потеев жив и здравствует, ранее сообщило американское издание BuzzFeed.

"Мы не комментируем эти сообщения", — заявили РИА Новости в пятницу в пресс-бюро СВР.

Сообщения о смерти Потеева появились в СМИ в июле 2016 года. По данным BuzzFeed, спустя несколько месяцев после "смерти" Потеев приобрел лицензию на любительское рыболовство в американском штате Флорида, для чего ему пришлось раскрыть свои настоящее имя и дату рождения, а также номер телефона, электронную почту и почтовый адрес. Кроме того, как указывает издание, в 2016 году Потеев также зарегистрировался для участия в голосовании на выборах, вновь раскрыв свои личные данные.

После того, как издание обнаружило, что Потеев на самом деле жив, репортеры связались с ЦРУ, чтобы получить комментарии. В ответ представители ведомства потребовали, чтобы информация не публиковалась, обосновав это тем, что раскрытие личных данных экс-полковника могло бы подвергнуть его опасности.

Ранее американские СМИ сообщали, что разведка США обеспокоена угрозами, с которыми якобы могут столкнуться перебежчики из России, проживающие сейчас в США. ЦРУ сейчас отвечает за защиту более 100 агентов. Между тем, как отмечают эксперты, между спецслужбами разных стран, вероятно, есть негласная договоренность не преследовать своих бывших сотрудников, перешедших на чужую сторону.

Источник в одной из российских спецслужб сообщал журналистам, что именно Потеев – виновник провала российской разведывательной группы в США в 2010 году, одним из членов которой была Анна Чапман.

Впоследствии Потеев был заочно осужден за госизмену и дезертирство на 25 лет колонии. Это максимальное наказание, которое суд мог назначить по одному приговору за преступления, санкция которых не предусматривает пожизненного лишения свободы.

Примечательно, что Чапман и других членов той группы Россия выменяла США на четырех человек, одним из которых был широко известный ныне бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с Чапман обменяны были десять человек.