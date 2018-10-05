В Совфеде предостерегли Украину от провокаций на учениях в Азовском море

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запланированные Украиной широкомасштабные военные учения в Азовском море не несут угрозы для России, но украинские военные должны понимать, что любые попытки применения оружия в направлении российской территории встретят немедленный и адекватный ответ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Ранее пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины со ссылкой на секретаря ведомства Александра Турчинова сообщила, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море.

"Командование вооруженными силами Украины должно отдавать себе отчёт в том, что в случае попыток применения оружия в сторону России, немедленно будет дан адекватный ответ", — заявил Кондратьев.

Он добавил, что состояние украинского флота не позволяет России рассматривать его как серьезную угрозу.

Сенатор подчеркнул, что рассматривает сообщение о планируемых Украиной учениях в Азовском море, скорее, как политическое заявление.

"Украина пытается бряцать своими дряблыми мускулами, но состояние украинского флота, тем более глубина Азовского моря, где могут использоваться, по сути, только катера, не позволяет это серьёзно рассматривать", — полагает он.