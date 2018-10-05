В Совфеде предостерегли Украину от провокаций на учениях в Азовском море

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Запланированные Украиной широкомасштабные военные учения в Азовском море не несут угрозы для России, но украинские военные должны понимать, что любые попытки применения оружия в направлении российской территории встретят немедленный и адекватный ответ, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Командование вооруженными силами Украины должно отдавать себе отчёт в том, что в случае попыток применения оружия в сторону России, немедленно будет дан адекватный ответ", — заявил Кондратьев.
Он добавил, что состояние украинского флота не позволяет России рассматривать его как серьезную угрозу.
"Украина пытается бряцать своими дряблыми мускулами, но состояние украинского флота, тем более глубина Азовского моря, где могут использоваться, по сути, только катера, не позволяет это серьёзно рассматривать", — полагает он.