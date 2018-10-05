США поддержали создание армии Косово по стандартам НАТО

БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности самопровозглашенной республики Косово в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом, сообщило посольство США в Приштине.
"США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны. Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию", — цитирует заявление американского посольства радио и телевидение Косово.
"Призываем косовских лидеров обеспечить продолжение этого процесса инклюзивным способом, который поддерживает многонациональную природу Косово. Существенное значение имеет то, что Косово с этого момента и далее близко координируется с союзниками НАТО и сотрудничает со всеми гражданами для прогресса трансформации", — приводит мнение дипмиссии США телеканал.
Приштина не имеет своей армии. Против ее формирования активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.
Формирование вооруженных сил Косово требует внесения изменений в конституцию непризнанного государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев. Попытка властей в Приштине провести трансформацию другим путем — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона — в 2017 году столкнулась с международным противодействием, в том числе России, ЕС и США.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.