США поддержали создание армии Косово по стандартам НАТО

БЕЛГРАД, 5 окт — РИА Новости. Вашингтон поддерживает трансформацию сил безопасности самопровозглашенной республики Косово в профессиональную многонациональную армию по стандартам НАТО с ограниченным мандатом, сообщило посольство США в Приштине.

Парламентский комитет по внутренним делам и обороне самопровозглашенной республики Косово в минувшую среду одобрил пакет законопроектов о трансформации сил безопасности Косово (СБК) в армию и направил его на утверждение депутатам. Представители правящей партии косовского президента Хашима Тачи и оппозиции были единодушны в желании утвердить законопроекты. Ранее премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявлял, что "Америка благословила" создание косовской армии по стандартам НАТО.

"США продолжают поддерживать дисциплинированную, прозрачную трансформацию СБК в профессиональные, многонациональные, оперативно-совместимые с НАТО вооруженные силы с ограниченным мандатом территориальной самообороны. Ни одна страна не может поставить вето на эту трансформацию", — цитирует заявление американского посольства радио и телевидение Косово.

"Призываем косовских лидеров обеспечить продолжение этого процесса инклюзивным способом, который поддерживает многонациональную природу Косово. Существенное значение имеет то, что Косово с этого момента и далее близко координируется с союзниками НАТО и сотрудничает со всеми гражданами для прогресса трансформации", — приводит мнение дипмиссии США телеканал.

За передачу трех законопроектов о трансформации СБК в полноценные вооруженные силы в парламентскую процедуру в сентябре проголосовали все члены косовского кабмина в отсутствие двух министров из партии нацменьшинства "Сербский список". Инициатором голосования выступил министр сил безопасности Рустем Бериша.

Приштина не имеет своей армии. Против ее формирования активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

Формирование вооруженных сил Косово требует внесения изменений в конституцию непризнанного государства при согласии не менее двух третей из 120 парламентариев. Попытка властей в Приштине провести трансформацию другим путем — через расширение полномочий СБК посредством обычного закона — в 2017 году столкнулась с международным противодействием, в том числе России, ЕС и США.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.