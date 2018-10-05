В ЛНР негативно оценили уход Кучмы из контактной группы по Донбассу

ЛУГАНСК, 5 окт – РИА Новости. Выход представителя Киева Леонида Кучмы из контактной группы по Донбассу снижает шансы на успешное разведение силы на участке №1 у Станицы Луганской, считает и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о срыве украинскими силовиками разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской 5 октября.

"Это предложение провести разведение сил и средств в Станице Луганской пятого числа (октября, — ред.) внес господин Кучма, буквально за несколько минут до его сообщения о том, что он слагает с себя полномочия представителя Украины в контактной группе… После прекращения его работы в контактной группе мы с вами понимаем, что возможности по реализации рамочного решения о разведении сил и средств становятся более призрачными", — сказал Дейнего.

Дейнего обратился к наблюдателям СММ ОБСЕ с просьбой напомнить Киеву, что приемником Кучмы в контактной группе должен быть "человек, который пользуется не меньшим авторитетом и уважением на Украине, чем господин Кучма".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.