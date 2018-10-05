В МИД Белоруссии посоветовали евродепутатам "сменить затертую пластинку"

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Резолюция Европарламента об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Белоруссии является "затертой пластинкой" и ее следует сменить, заявил в пятницу пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой указал на ухудшение ситуации со свободой СМИ в Белоруссии, заявив о преследовании независимых новостных интернет-порталов и журналистов.

"Нынешняя резолюция – это очередной искусственный набор штампов, которые не учитывают ни объективной реальности, ни опыта принятия аналогичных опусов в прошлом. Единственный ее реальный результат – очевидная девальвация серьезности и качества принимаемых данной структурой решений", — говорится в комментарии пресс-секретаря белорусского МИД.

По его словам, в Минске понимают "имеющийся у уходящих евродепутатов соблазн "поиграть" на белорусской теме". "Понимаем, но не разделяем. Пользы от этого — ноль. Рекомендуем евродепутатам сменить затертую пластинку, так как в диалоге Беларуси с евроинститутами уже давно присутствуют новые мелодии", — добавил Глаз.