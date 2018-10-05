Новым владельцем телеканала NewsOne стал депутат Рады Тарас Козак

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Новым владельцем телеканала NewsOne стал депутат от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак, сообщил в пятницу внефракционный депутат Верховной рады, бывший владелец канала Евгений Мураев.

"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", — написал Мураев на своей странице в Facebook

При этом бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что расторгает договор об управлении телеканалом NewsOne.

"Уважаемые друзья, ко всем событиям вокруг NewsOne добавилось ещё одно. На канале меняется собственник. Происходит это в сложный момент, когда нужно сосредоточиться на борьбе с противоправными действиями президента и парламентского большинства, противостоять их лжи и диктатуре… Я инициировал расторжение договора об управлении NewsOne… С сегодняшнего дня я больше не буду иметь отношения к информационной, административной или другой деятельности телеканала", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

В августе Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года.

Парламент Украины в четверг предложил Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против телеканалов "112.Украина" и NewsOne за "пропаганду государства-агрессора". Партия "Оппозиционный блок" заявила, что введение санкций в отношении украинских телеканалов будет означать введение цензуры в стране и приведет к ликвидации свободы слова; партия попросила международных партнеров дать оценку действиям властей.