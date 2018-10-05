В Берлине автомобиль въехал в группу людей

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Автомобиль въехал в группу людей в берлинском районе Шарлоттенбург, не менее пяти человек пострадали, сообщила городская пожарная служба.
Сообщается, что водитель легкового автомобиля был освобожден из транспортного средства сотрудниками экстренных служб. Пострадавшим была оказана скорая медицинская помощь, их везут в близлежащие больницы.
Полиция Берлина начала расследование инцидента. "По предварительным данным наших коллег на месте, водитель имел проблемы со здоровьем" — сообщила полиция Берлина в Twitter.