Чемезов прокомментировал подписание контракта на поставку С-400 Индии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал подписание соглашения о поставках Индии российских систем ПВО С-400 новой вехой, которая должна углубить и укрепить российско-индийские отношения.

"Это новая веха в истории военно-технического сотрудничества наших стран. Достижение договоренности свидетельствует о высочайшем уровне доверия и понимания между Индией и Россией. Я уверен, что это соглашение также станет новым импульсом к укреплению и углублению сотрудничества в гражданских отраслях промышленности", — сказал Чемезов журналистам.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс нового поколения.

В её состав входят: пункт боевого управления с радиолокационным комплексом обнаружения; до шести зенитных ракетных комплексов (каждый комплекс включает радиолокационную станцию и до 12 пусковых установок с зенитными управляемыми ракетами двух типов); придаваемые средства — всевысотная РЛС и передвижная вышка для антенного поста.

В 2007 года "Триумф" принят на вооружение российской армии. В августе того же года первый дивизион и командный пункт заступили на боевое дежурство в Подмосковье.