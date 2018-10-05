Новые санкции США не окажут особого влияния на Иран, заявили в Тегеране

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Новые санкции США, которые могут вступить в силу в ноябре текущего года, не окажут особого влияния на финансовую и нефтяную деятельность Ирана, считает глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати.

Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"Правительство США уже сделало все то, что хотело. Основная работа, связанная с введением ограничений, чем они занимаются каждый день, — это помешать финансовой деятельности Ирана и экспорту иранской нефти. На мой взгляд, в ноябре ничего особенного не произойдет", — заявил глава ЦБ Ирана РИА Новости.

"Я лишь могу сказать, что им не удалось создать препятствия в финансовой и нефтяной деятельности Ирана. Могу сказать, что почва для того, чтобы они преуспели, отсутствует", — сказал он по итогам визита в Россию.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. США с 7 августа вновь ввели в действие часть санкций против этой страны, следующие санкции могут вступить в силу 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.