Россия сыграла ключевую роль в повышении уровня жизни индийцев, заявил Моди

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия сыграла ключевую роль в повышении уровня жизни индийцев за последние два года, заявил в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Мы считаем, что Россия сыграла наиболее важную роль в улучшении качества жизни наших жителей за последние два года", — сказал Моди на пленарном заседании Российско-индийского бизнес-саммита, проходящего в Нью-Дели.

По словам индийского премьера, имеющие давнюю историю отношения двух стран за последние годы значительно укрепились, и сегодня российско-индийское особо привилегированное стратегическое партнерство является примером для всего мира. "Изменения происходят постоянно: все меняется, но дружба между нашими двумя странами никогда не менялась", — указал Моди.

Глава правительства южноазиатской страны сообщил, что двухстороннее сотрудничество РФ и Индии динамично развивается во всех областях, и основой этого являются взаимное доверие и взаимопонимание. Моди отметил качественный рост деловых отношений Москвы и Нью-Дели, подчеркнув при этом, что намерен добиваться увеличения присутствия российского бизнеса и инвесторов в своей стране.