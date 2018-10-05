Назарбаев пригрозил министрам заменить их на иностранцев

АСТАНА, 5 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал членов правительства работать активнее, в противном случае их заменят на более эффективных иностранных специалистов, сообщает Sputnik Казахстан.



Во время послания народу республики, Назарбаев отметил, что страна должна использовать лучший опыт управления всеми отраслями, путем внедрения гибких, удобных стандартов."Их надо искать. В свое время Сингапур по всему миру искал ушедших на пенсию специалистов, пригласил к себе, они руководили. У нас кто руководит "Эйр Астаной"? Англичанин. Кто руководит Назарбаев Университетом? Японец. Смотрите. Если не будете нормально работать, я всех оттуда приглашу вместо вас", – пригрозил членам кабмина глава Казахстана.Также он поручил исполнительной власти республики увеличить независимость от импортных товаров. Назарбаев подчеркнул, что правительству необходимо становиться более "зубастым" и фокусироваться на поддержке экспортеров."Политике необходимо придать проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям расширять широкую номенклатуру товаров, развивать рынок простых вещей", — сообщил Назарбаев.Президент отметил, что производителям пора заняться товарами народного потребления."Мы это забыли и упустили. Вы посмотрите, если сейчас с вас здесь сидящих всю иностранную одежду убрать, вы голые будете сидеть. У нас могут производить и костюмы, и рубашки. Надо их поддержать", – сказал глава Казахстана и привел в пример свой опыт ношения одежды отечественных производителей.Назарбаев подчеркнул, что независимость государства напрямую связана с количеством завозимого импорта."Как Беларусь своих защищает, вы знаете. Что было с Кыргызстаном, как они боролись. Наши молчат, ни с кем не спорят. Потому что привыкли, что высшее руководство может только с кем-то спорить. Каждый должен выполнять свою обязанность и защищать наш бизнес", – заключил глава государства.



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