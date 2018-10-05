Россия и Индия продолжат работу по устранению таможенных барьеров

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что работа правительств России и Индии по устранению оставшихся таможенных и административных барьеров завершится положительно.

"Условились, что правительства России и Индии продолжат совместную работу по устранению оставшихся таможенных и административных барьеров на пути взаимного движения товаров, услуг и капитала. Насколько я знаю, на уровне министерств как раз эта тема обсуждалась, сегодня по пяти направлениям идет работа, надеюсь, что она будет завершена положительно", — заявил Путин на пленарном заседании российско-индийского делового форума.