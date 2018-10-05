В Грузии рассказали, кто работает в лаборатории Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что в лаборатории Лугара в Тбилиси работают иностранцы, в том числе немцы и американцы, однако заявил, что 95% сотрудников – грузины.
"В лаборатории работают около 80 человек, 95% из них грузины, но конечно же, периодически в нашей лаборатории работают представители многих стран, в том числе Германии, США и другие. Мы гордимся тем, что нашими частыми гостями являются представители американского Национального центра по контролю заболеваниями", — заявил Гамкрелидзе на брифинге.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.