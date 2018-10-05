В Грузии рассказали, кто работает в лаборатории Лугара

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подтвердил, что в лаборатории Лугара в Тбилиси работают иностранцы, в том числе немцы и американцы, однако заявил, что 95% сотрудников – грузины.

В четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат. По его словам, два этажа центра отведены американским военным.

"В лаборатории работают около 80 человек, 95% из них грузины, но конечно же, периодически в нашей лаборатории работают представители многих стран, в том числе Германии, США и другие. Мы гордимся тем, что нашими частыми гостями являются представители американского Национального центра по контролю заболеваниями", — заявил Гамкрелидзе на брифинге.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.