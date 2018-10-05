МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Концерты, выставки и круглые столы будут проведены в Москве и Санкт-Петербурге к 90-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил посол Йемена в Москве Ахмед аль-Вахейши в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в Москве пройдет художественный концерт в МГК имени Чайковского 18 октября и выставка картин йеменских художников в Государственном музее Востока, которая будет открыта для посетителей с 22 ноября по 16 декабря 2018 года.

В Санкт-Петербурге на факультете востоковедения СПбГУ откроется выставка картин йеменских художников, в Государственном Эрмитаже состоится круглый стол, посвященный йеменско-российским отношениям, а также показ фильма о Йемене в современных условиях.

Кроме того, по словам аль-Вахейши, в настоящий момент вместе с другими послами обсуждается вопрос создания общеарабского культурного центра в Москве.

"Мы хотели бы развивать наше сотрудничество (между Россией и Йеменом — ред.) в культурной сфере", — сказал посол. Он отметил, что пострадавшая в ходе войны в Йемене культурная сфера нуждается в восстановлении и развитии. "Важно возрождать наше забытое наследие", — подчеркнул он.