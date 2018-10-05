Путин и Моди отметили улучшение обстановки на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приветствовали позитивные изменения на Корейском полуострове и поддержали усилия для достижения там мира и стабильности посредством диалога.

Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Кремля.

"Стороны приветствовали позитивные изменения в обстановке на Корейском полуострове и выразили поддержку усилиям, направленным на достижение прочного мира и стабильности в этом субрегионе дипломатическими методами и посредством диалога. Они согласились, что при выработке механизма урегулирования проблем Корейского полуострова необходимо учитывать и реагировать на озабоченности, касающиеся режима нераспространения ядерного оружия", — говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, после первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре, который состоялся 12 июня, США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп также пообещал добиться формального прекращения войны в Корее, которая длилась с 1950 по 1953 годы и завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.

В прошлом месяце в Пхеньяне состоялась третья встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Они наметили шаги по развитию межкорейских отношений и сотрудничества, содействию денуклеаризации на Корейском полуострове.