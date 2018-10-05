Путин и Моди заявили о намерении не допустить политизации деятельности ОЗХО

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров заявили о намерении не допустить политизацию деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Кремля.

"Стороны подтвердили намерение содействовать усилиям и инициативам, направленным на укрепление роли Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении и недопущение политизации деятельности Организации по запрещению химического оружия", — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Индия приветствует досрочное завершение РФ процесса полного уничтожения запасов химоружия, оценив это как значительный вклад в достижение цели построения мира, свободного от химического оружия.