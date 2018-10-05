Путин и Моди выразили обеспокоенность возможной гонкой вооружения в космосе

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружения в космосе, следует из совместного заявления лидеров.

"Стороны выразили серьезную обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружений в космическом пространстве и превращением космоса в арену для военной конфронтации. Они подтвердили, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), в том числе размещения там оружия, поможет избежать серьезной угрозы для международного мира и безопасности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что стороны приветствовали результаты первой сессии Группы правительственных экспертов ООН по ПГВК, созванной для обсуждения возможных элементов юридически обязывающего документа по ПГВК, включая вопрос предотвращения размещения оружия в космосе. Они подчеркнули, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия также могут способствовать неразмещению оружия в космическом пространстве.