Путин и Моди выразили обеспокоенность возможной гонкой вооружения в космосе

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди выразили обеспокоенность в связи с возможной гонкой вооружения в космосе, следует из совместного заявления лидеров.
Добавляется, что стороны приветствовали результаты первой сессии Группы правительственных экспертов ООН по ПГВК, созванной для обсуждения возможных элементов юридически обязывающего документа по ПГВК, включая вопрос предотвращения размещения оружия в космосе. Они подчеркнули, что практические меры обеспечения транспарентности и укрепления доверия также могут способствовать неразмещению оружия в космическом пространстве.