Путин и Моди подтвердили значимость роли ООН в международных отношениях

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. РФ и Индия подтвердили приверженность принципам международного права и центральной роли ООН в международных отношениях, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Текст опубликован на сайте Кремля.

"Стороны подтвердили приверженность принципам международного права и центральной роли ООН в международных отношениях", — говорится в документе.

"Они (стороны) убеждены, что надлежащее соблюдение принципов и норм международного права не должно допускать практику двойных стандартов, включающую экстерриториальное применение государствами своего национального законодательства, и считают, что применение односторонних принудительных мер в нарушение международного права является примером подобной практики. Стороны продолжат совместную работу в целях содействия формированию демократического миропорядка, основанного на глобальных и общих интересах", — добавляется в заявлении.