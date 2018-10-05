МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия подтвердила неизменную поддержку вхождению Индии в состав постоянных членов расширенного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Текст опубликован на сайте Кремля.

"Россия подтвердила неизменную поддержку вхождению Индии в состав постоянных членов расширенного СБ (ООН)", — говорится в совместном заявлении.

"Стороны заявили о своей решимости тесно сотрудничать в интересах обеспечения мира, безопасности и справедливого развития как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также координировать свои усилия с тем, чтобы противостоять вызовам, ставящим под угрозу стабильность мирового порядка", — добавляется в документе.