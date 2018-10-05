В Госдуме оценили планы Киева создать ракету, "способную достать до Москвы"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ракеты с дальностью в полторы тысячи километров, которые, по словам украинского военного эксперта, могут быть созданы на Украине, уже изобретены и используются Вооруженными силами России для поражения объектов в Сирии с Каспийского моря, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью онлайн-изданию UkrLife заявил, что Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая "может достать до Москвы". По словам Бадрака, конфликт с Россией вызвал "серьезный всплеск" развития украинских военных технологий, при этом инженеры, по его словам, способны произвести даже больше, чем вооруженные силы могут взять на вооружение. По его мнению, новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции".

"Во-первых, такие ракеты уже существуют. Изобретать велосипед не надо, я хочу расстроить украинских экспертов. Ракета эта называется "Калибр", которая поражает объекты на территории Сирии, запущенной с Каспийского моря", — заявил Шерин.

Такая риторика, по мнению депутата, свидетельствует о том, что нынешняя "украинская власть плохо закончит", потеряв ряд территорий страны.