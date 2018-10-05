Россия и Индия подтвердили приверженность ДНЯО

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердили приверженность дальнейшему укреплению глобального режима нераспространения ядерного оружия, говорится в совместном заявлении лидеров.

"Стороны подчеркнули важность полного и эффективного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы с целью поддержания международного мира и безопасности, укрепления режима нераспространения и развития нормального экономического сотрудничества с Ираном. Они призвали решать все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, мирно и посредством диалога", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.