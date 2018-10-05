Лондон призвал проявлять бдительность в отношении России, сохраняя диалог

МАДРИД, 5 окт – РИА Новости. Страны Запада должны проявлять бдительность в отношении России, усиливать кибербезопасность, но при этом с Москвой надо вести диалог, заявил глава канцелярии премьер-министра Великобритании Дэвид Лидингтон в Мадриде.

"Нам надо усилить кибербезопасность из-за российских попыток получить доступ к ОЗХО, а также к жизненно важным инфраструктурам разных стран. Россия пытается вмешаться и дискредитировать демократический процесс в ряде европейских демократических стран", — заявил Лидингтон, выступая на Форуме Новой экономики в испанской столице.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают на Западе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах.

Лидингтон обвинил Россию в "провоцировании конфликтов" при помощи экономических инструментов, "тайном военном вмешательстве", использовании "информации для проведения агрессии".

"В демократической Европе мы должны быть активны в противостоянии информационной войне, которую пытается вести Кремль", — добавил он, упомянув при этом Каталонию.

В разгар каталонского кризиса осенью и зимой прошлого года испанские власти заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии, распространялась в соцсетях с территорий России и Венесуэлы. Однако при этом они подчеркивали, что не имеют доказательств причастности к этому властей этих стран. Москва ранее призывала Мадрид представить конкретные факты вмешательства России в ситуацию вокруг Каталонии. Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин, неоднократно заявляли, что считают каталонскую проблему внутренним делом Испании, которая должна быть урегулирована в рамках конституции.

При этом глава аппарата Мэй призвал к диалогу с Россией. "Но необходимо понимать, что надо взаимодействовать с Россией, с ними надо разговаривать каждую неделю, в Совете Безопасности. Надо иметь дело с Россией, это часть мира, в котором мы живем. Мы надеемся, что Россия выберет другой курс", — сказал глава аппарата Мэй.

Лидингтон также заявил, что якобы совершенные хакерские атаки на ОЗХО – "часть враждебной политики", которая "демонстрирует пренебрежение к глобальным ценностям". Он вновь обвинил Россию в "химических атаках в Солсбери", агрессивной политике в Восточной Европе, вмешательстве в Сирии. "Россия стремится к дестабилизации и подрыву демократических ценностей", — сказал Лидингтон.

"Мы знаем, как Россия спонсировала боты в многочисленных постах в социальных СМИ во время разных кампаний. Мы должны за этим следить, отвечать", — сказал он, призвав в отношениях с Россией проявлять "бдительность и солидарность".

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.