В Госдуме прокомментировали возможность обмена Сенцова

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Осужденный в России за организацию терактов Олег Сенцов мог бы стать одним из элементов при обмене на российских граждан, которые находятся в украинских тюрьмах, считает зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее о прекращении голодовки РИА Новости сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи.

"Учитывая, что на территории Украины в тюрьмах незаконно содержатся жители Крыма, имеющие в том числе российское гражданство…, я считаю, что да, этот гражданин… хотел уничтожить десятки и сотни людей, готовил террористический акт, но я думаю, что если там на высоком уровне будет принято решение обменять его на тех людей, которые сегодня незаконно содержатся (в тюрьмах на Украине), то это будет гуманно и логично. Нам, главное, забрать своих граждан", — сказал Водолацкий РИА Новости.

Политик подчеркнул, что сейчас на территории Украины в тюрьмах по надуманным предлогам находятся "сотни граждан". "Сенцов может быть одним из элементов обмена на тех граждан, которые находятся на территории Украины. Нам дороже жители наши", — заключил он.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

*Организация запрещена в России.