В Грузии заявили, что больные в лаборатории Лугара умерли от осложнений

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подтвердил гибель людей от гепатита С, о которой ранее сообщил экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе, но заявил, что пациенты умерли от осложнений болезни и позднего обращения в медучреждения, а не от экспериментов над ними.

Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара, где, как он утверждает, могут проводить летальные эксперименты над людьми. Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории. В апреле и августе 2016 года погибли, соответственно, 30 и 13 человек, в графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По его словам, имена не указаны, только присвоенные им номера с датами рождения и половой принадлежностью.

"В Грузии лечение прошли 50 тысяч человек, и 98% из них вылечились. В начале программы лечение проходили люди в тяжелой стадии болезни, и некоторые из них действительно умерли, но не от лечения, не от лекарств, а о от своей болезни. Многие из них очень поздно обратились в медицинские учреждения. Лекарство помогло спасти жизни тысяч человек", — заявил Гамкрелидзе.

Он добавил, что "никакие эксперименты над людьми и даже, представьте себе, над животными, в лаборатории не проводятся". По его словам, "бумаги, которые держал в руках Гиоргадзе, это бумаги мониторинга больных гепатитом С людей".

"В этом нет ничего секретного, что некоторые люди… особенно когда они поздно обращаются за лечением, умерли. От гепатита умирают в стране несколько тысяч человек, а эти лекарства и программа направлены на то, что бы спасти жизни. Это важнейшая программа Грузии", — добавил он.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ". В 2015 году в МИД упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.