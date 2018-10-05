В Грузии заявили, что больные в лаборатории Лугара умерли от осложнений

ТБИЛИСИ, 5 окт – РИА Новости. Руководитель грузинского Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подтвердил гибель людей от гепатита С, о которой ранее сообщил экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе, но заявил, что пациенты умерли от осложнений болезни и позднего обращения в медучреждения, а не от экспериментов над ними.
"В Грузии лечение прошли 50 тысяч человек, и 98% из них вылечились. В начале программы лечение проходили люди в тяжелой стадии болезни, и некоторые из них действительно умерли, но не от лечения, не от лекарств, а о от своей болезни. Многие из них очень поздно обратились в медицинские учреждения. Лекарство помогло спасти жизни тысяч человек", — заявил Гамкрелидзе.
"В этом нет ничего секретного, что некоторые люди… особенно когда они поздно обращаются за лечением, умерли. От гепатита умирают в стране несколько тысяч человек, а эти лекарства и программа направлены на то, что бы спасти жизни. Это важнейшая программа Грузии", — добавил он.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара (населенный пункт Алексеевка), под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.
В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.