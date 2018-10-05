В ДРК вирус Эболы обнаружили у 160 человек

ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 160 человек, 106 человек скончались, заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ на 2 октября, в ДР Конго с начала вспышки Эболы в конце июля зарегистрировано 162 случая заражения, из которых 130 подтверждены лабораторными тестами. От заболевания при этом скончалось 106 человек. Также лихорадкой заболели 19 медицинских работников, трое из которых скончались.

Основные зоны распространения лихорадки – семь населенных пунктов в провинции Северное Киву и три в провинции Итури.

В настоящее время отмечается снижение еженедельного роста числа новых заболеваний в стране, однако ВОЗ предупреждает, что к этим данным необходимо подходить с осторожностью, с учетом получения запоздалых сообщений о новых случаях, а также проблем с безопасностью в регионе.