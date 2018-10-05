В ДРК вирус Эболы обнаружили у 160 человек

ЖЕНЕВА, 5 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Число заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 160 человек, 106 человек скончались, заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Основные зоны распространения лихорадки – семь населенных пунктов в провинции Северное Киву и три в провинции Итури.
В настоящее время отмечается снижение еженедельного роста числа новых заболеваний в стране, однако ВОЗ предупреждает, что к этим данным необходимо подходить с осторожностью, с учетом получения запоздалых сообщений о новых случаях, а также проблем с безопасностью в регионе.