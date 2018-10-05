Моди принял приглашение Путина посетить Россию в 2019 году

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время российско-индийских переговоров в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента России посетить страну в 2019 году, говорится в заявлении лидеров двух стран.

"Президент России поблагодарил премьера Индии за оказанное гостеприимство и пригласил его в Россию для участия в 20-м ежегодном саммите в 2019 году. Моди принял приглашение с большой благодарностью", — отмечается в тексте.

Путин пригласил Моди на ВЭФ-2019 pic.twitter.com/3aHanQzfp5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 октября 2018 г.

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