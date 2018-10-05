Киев запросил официальную информацию о прекращении Сенцовым голодовки

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Киев пока не получил официального подтверждения окончания голодовки осужденного в России за организацию терактов украинца Олега Сенцова, МИД Украины и омбудсмен запросили информацию, сообщила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Ранее о прекращении голодовки РИА Новости сообщил глава СПЧ Михаил Федотов. Голодовку Сенцов объявил еще в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи.

"Нам нужна официальная информация от РФ, которая пытает и удерживает Олега, а не от российских пропагандистов", — написала Геращенко в Facebook.

По ее словам, МИД и омбудсмен пытаются проверить данные сообщения.

"МИД Украины, уполномоченный по правам человека запросили от РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова. Также мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега и с которым в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключенному Сенцову", — заявила Геращенко.

Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора" (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.