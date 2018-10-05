Отношения России и Индии важны для всего многополярного мира, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Отношения Индии и России важны не только для двух этих стран, но и для всего мира, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

"В прошлом году мы отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений. Однако отношения между нашими цивилизациями и культурами насчитывают сотни лет. Особо привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией важно не только для двух наших стран, но также имеет большое значение и для всего многополярного мира", — сказал Моди.

Он отметил, что состоявшиеся переговоры были очень важными для развития отношений двух стран и до конца дня стороны продолжат обсуждение важных для обеих сторон вопросов.