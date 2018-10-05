Индия готова работать с Россией в развитии Дальнего Востока, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Индия готова сотрудничать с Россией в развитии Дальнего Востока, заявил в пятницу премьер-министр этой страны Нарендра Моди.
Индийские компании уже реализуют ряд проектов на территории России. Так, в 2017 году была запущена фабрика по огранке алмазов KGK Group. Кроме того, Индия является крупным инвестором в нефтегазовые проекты Сахалина и угольные проекты Дальнего Востока.
В целом, отметил индийский премьер, решения, которые были приняты по итогам состоявшейся встречи на высшем уровне, позволят Москве и Нью-Дели наращивать темпы двухстороннего сотрудничества. "Это внесет вклад в восстановление мира и стабильности во всем нашем мире, где так много вызовов", — указал Моди.
Он убежден, что России и Индии следует продолжать наращивать сотрудничество и на площадках международных организаций.
"Индия и Россия считают, что многополярные отношения необходимо укреплять в этом быстро меняющемся мире. В интересах наших обеих стран вместе бороться с терроризмом, а также сотрудничать по разрешению ситуации в Афганистане и в ситуации с изменением климата; сотрудничать на международных площадках, таких как ШОС, и в многосторонних организациях — таких как АСЕАН", — подчеркнул глава индийского правительства.