"Летают на сале и кизяках": в Сети высмеяли "достающие до Москвы" ракеты

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Сети высмеяли заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Киева создать ракету, которая "может достать до Москвы".

Интернет-пользователи вспомнили о том, что Украина периодически хвастается созданием вооружений, которые доберутся до российской столицы. Комментаторы предположили, что Киев постоянно планирует, разрабатывает и создает такие ракеты, а потом "теряет" их — и процесс начинается заново.

"Опять? Так были уже какие-то ракеты? Куды дели? Ой, боюсь, боюсь, боюсь", — пишет @Drongo1988.

"Так они же уже есть, об этом еще в 2016 трубили. Или та ракета могла достать до Москвы только из Подмосковья?" — поинтересовался @m9mH2sm1OiRoN5o.

В соцсетях также поделились сомнениями по поводу того, что у Киева есть ресурсы, необходимые для создания подобного вооружения, учитывая экономическую ситуацию в стране и состояние ее оборонной промышленности.

"Ракеты из сала и кизяка до Москвы не долетят. Врут как всегда", — написал @andrei_livetrov.

"Обострение шизофрении в аграрной сверхдержаве", — считает @SevcenkoPanas.

Кроме того, пользователи отметили, что Украина давно добилась своей цели, поскольку "достала" Москву без каких-либо ракет.

"Грешно смеяться над больными людьми. Но как тут удержаться?" — написал @rlz_the_kraken.

По словам Бадрака, Украина способна создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров. Эксперт уверен, что новое оружие призвано "изменить риторику переговоров", так как Украина, вооружившись "сотней-двумя таких ракет", получит возможность "диктовать свои условия" и "отстаивать свою позицию в области евроатлантической интеграции". В Госдуме на это заметили, что в России такие ракеты уже созданы — это "Калибр", который запускают из акватории Каспийского моря для поражения целей в Сирии.