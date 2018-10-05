В Госдуме прокомментировали запланированные учения Украины в Азовском море

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Планируемые Украиной учения в Азовском море не будут угрожать безопасности РФ, но проконтролировать их нужно, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов ("Единая Россия").

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море. По его словам, Украина наращивает военные силы из-за "российской агрессии".

Красов, комментируя слова о "российской агрессии", заявил, что РФ — миролюбивая страна, которая в последние годы часто выступает миротворцем.

"Украине повезло, что рядом с ней находится такой миролюбивый сосед, в отличие от того же НАТО. Что касается учений, планируемых ВМС Украины. Вообще у ВМС Украины есть флот? Им какие-то ржавые посудины передают США, которые давно уже надо бы списать в утиль, но для Украины и такое сойдет", — отметил Красов.

По словам депутата, планируемые Украиной учения серьезной угрозы безопасности РФ не принесут. "Но в любом случае понаблюдать за ходом тренировок мы просто обязаны", — добавил Красов.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что планирует передать Украине списанные катера Cutters Drummond и Cushing. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника в министерстве обороны США, катера были куплены Украиной в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества (Excess Defense Articles program).

Бывший командующий Балтийским флотом, адмирал Владимир Валуев заявил, что эти катера не добавят мощи флоту Украины, а лишь создадут проблемы: "за ними нужно ухаживать и ремонтировать, при том, что ремонтной базы нет". В итоге все закончится "корабельным кладбищем", полагает он.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.