Матвиенко прокомментировала обвинения в адрес России в кибератаках

СЕУЛ, 5 окт — РИА Новости. Обвинения в адрес России в кибератаках со стороны США и Нидерландов свидетельствуют о фабрикации лжи, в которую верят все меньше людей, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"По-моему Геббельс сказал: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Вот эти "фейковые новости", вот эту ложь — просто как будто фабрика специальная создана, которая каждый день это фабрикует", — заявила Матвиенко журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать обвинения россиян в кибератаках.

Спикер Совета Федерации охарактеризовала сложившуюся ситуацию латинским крылатым выражением "Карфаген должен быть разрушен", которое символизирует настойчивый призыв к борьбе с врагом, а также постоянное возвращение к одним и тем же вопросам.

"Вот можно этой фразой привести пример, что российская угроза обязательно должна быть. И каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе. Поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости, провокации. Знаете, мы уже даже не удивляемся. Мы уже даже не пытаемся это анализировать, потому это невозможно анализировать. И я вот все жду, когда же они объявят, что Карфаген разрушила Россия – вот это было бы такой финальной точкой в этих изысках", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что, несмотря на те фабрикации и обвинения, все больше людей понимают, что "это уже смешно, что это несолидно, что это неинтересно уже никому". "Поэтому я думаю, что наши западные партнеры должны уже выдохнуться наконец и начать нормальный диалог", — подытожила она.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.