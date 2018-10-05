В Индии на обеде Путину предложили суп из арбуза и пирог с ростками

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Президента России и членов делегации в ходе переговоров с индийской стороной в формате обеда предложили как изысканные блюда, вроде супа из арбуза, так и традиционные блюда из курицы и баранины, при этом на обеде помимо обычного меню было представлено и вегетарианское.

На обеде угощали также слоеным пирогом с начинкой из ростков и йогурта, домашним сыром и горохом.

В меню для вегетарианцев предлагаются: ароматный рис басмати с черным горохом с серебряными жемчужинами сыра рикотты, черная чечевица, томленная всю ночь на древесных углях для придания специального вкуса и кремовой текстуры.

В обычном меню значатся блюда из рыбы, курицы и баранины. На десерт — фисташковое мороженое, брауни и фрукты.

Торжественный обед в честь Путина предлагает два меню на выбор: вегетарианское и стандартное. Курица и баранина против стеблей лотоса. pic.twitter.com/bC1NQb1xfZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 октября 2018 г.

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Во время обеда для лидеров стран и участников делегаций прозвучали известные русские музыкальные произведения, в том числе "Калинка". Также прозвучали четыре музыкальные композиции из кинофильма Раджа Капура.