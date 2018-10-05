Украинские горняки блокируют участок трассы Днепр-Донецк

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Шахтеры украинского предприятия "Селидовуголь" на подконтрольной Киеву территории Донецкой области проводят акцию протеста на трассе Днепр (бывший Днепропетровск) — Донецк, требуя выплатить долги по заработной плате, сообщил в пятницу глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Он сообщил, что акция продлится до 12.30 мск. По его словам, долг по заплате горнякам "Селидовуголь" составляет 259 миллионов гривен (около 9,2 миллиона долларов).
Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя из-за намерений властей закрыть ряд шахт.