Условий для возвращения в Йемен посольства России пока нет, заявили в МИД

Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Архивное фото

Дым в столице Йемена Сана во время столкновений между повстанцами и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Условий для возвращения в Йемен посольства России пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Пока условий для этого нет", — сказал Вершинин.

В Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" в 2014 году начался вооруженный конфликт. С учетом ситуации в Сане в декабре 2017 года Россия приняла решение о временной приостановке дипломатического присутствия в этой стране. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол РФ и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, сейчас находятся в Эр-Рияде.