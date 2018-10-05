КИЕВ, 5 окт — РИА Новости. Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш не смог посетить всех украинских пленных в Донбассе, заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Провела рабочую встречу с координатором ОБСЕ Тони Фришем. Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", — написала Денисова на своей странице в Facebook по итогам встречи с Фришем.

По ее словам, они также обсудили вопросы обмена пленными в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.