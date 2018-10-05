Россия надеется на скорое утверждение нового правительства в Ираке

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Москва надеется на скорейшее утверждение нового состава правительства Ирака и продолжит оказывать помощь Багдаду в борьбе с терроризмом, говорится в комментарии МИД РФ.

Избранный во вторник парламентом президент Ирака Бархам Салех ранее поручил назначенному на пост премьер-министра Аделю Абдель Махди сформировать новое правительство страны.

"Выражаем надежду на скорейшее утверждение нового правительства в Багдаде, которое призвано работать ради общенационального согласия и в соответствии с интересами всех иракцев, независимо от их этноконфессиональной принадлежности", — говорится в комментарии российского МИД.

"Со своей стороны будем и впредь прилагать усилия для поступательного развития многоплановых российско-иракских отношений, оказывать Багдаду содействие в реализации важных социально-экономических проектов, а также помощь в противодействии международному терроризму", — отмечается в комментарии.

Ведомство также сообщило, что в Москве с удовлетворением отмечают движение к завершению формирования исполнительной власти в Ираке и убеждены в пользе этого процесса для стабилизации ситуации в стране.