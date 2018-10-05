Россия ведет посредническую работу со всеми силами в Йемене, заявили в МИД

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия ведет посредническую работу со всеми силами в Йемене, призывает их к диалогу, военный путь ведет только к страданиям населения, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам Россия уже играет посредническую роль в урегулировании ситуации в Йемене.

"Играли и играем, потому что у нас хороший диалог, хорошее понимание со всеми политическими силами. У нас работа ведется с правительством Йемена, которое находится сейчас временно за пределами Саны, у нас есть контакты и с представителями тех политических сил, хуситов и так далее, которые определяют обстановку в Сане и некоторых крупных городах Йемена. И сигнал, который мы посылаем, все тот же самый — надо договариваться, надо решать это через диалог", — заявил Вершинин.

"Военный путь конфликта ведет совершенно не туда. Он ведет — и это показали последние годы — к немыслимым страданиям населения", — добавил он.

В Йемене с 2014 года идет противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, во главе с Саудовской Аравией. Попытки ООН урегулировать ситуацию пока не привели к успеху, а намеченные на начало сентября межйеменские консультации не состоялись из-за отказа делегации хуситов вылететь из Саны без получения гарантий. Йеменский посол в США Ахмед Авад Бин Мубарак заявил РИА Новости в пятницу утром, что Йемен благодарен России за поддержку легитимного правительства страны и надеется на дальнейшую помощь Москвы.