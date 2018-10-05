Косачев о "голодоморе" на Украине: США нашли новый повод обвинить Россию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Реанимируя тему "голодомора" на Украине, политические силы США вновь сплотились против своего противника — России, а также оправдывают военную помощь Киеву, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Американский сенат единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, признающую голод 1932-1933 годов на Украине геноцидом.

"Конечно же, уже давно никакой акт в современной Америке, осуждающий Россию или СССР и легализующий самые одиозные (в данном случае – украинскую) точки зрения на те или иные события, удивления не вызывает", — написал Косачев на свой странице в Facebook.

Но показательно, по его словам, то, что про геноцид вспомнили именно в настоящее время, хотя речь о событиях более чем 80-летней давности. "Прошлое не изменилось, но резко изменилось настоящее – ситуация в самих США. Поэтому в основе резолюции, конечно же — не прошлое, не "голодомор", а исключительно нынешний антироссийский консенсус на Капитолии, который и делает возможным такого рода "корректировки" прошлого", — подчеркнул политик.

Косачев уверен, что все это делается именно для будущего, "для обоснования поддержки (включая военную) Америкой Украины, которая, дескать, всегда страдала под гнетом восточного соседа".

Совершенно не случайно ради такого случая из глубокого нафталина достали выводы образованной в разгар холодной войны администрацией Рональда Рейгана Комиссии США по голоду на Украине, при этом отчет Комиссии не был принят научным сообществом, заключил глава комитета СФ.