США начали применять язык ультиматумов даже к партнерам, заявил Богданов

РОДОС, 5 окт — РИА Новости. Вашингтон, судя по всему, уже начал применять язык ультиматумов даже к партнерам, внешнеполитический курс США вызывает обеспокоенность, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Проблем в мире не становится меньше. Основная причина — это упорное стремление США и западных союзников сохранить доминирование на международной арене в надежде и далее обеспечивать свое благополучие за счет остальной части населения планеты",- заявил Богданов, выступая на Международном форуме "Диалог цивилизаций".

По его словам, "особое беспокойство вызывает ряд внешнеполитических шагов США", в их числе — выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, попытки подорвать фундаментальные принципы ближневосточного урегулирования, экстерриториальное применение собственного законодательства, развязывания торговых войн, добавил замглавы МИД.

"В Вашингтоне, судя по всему, окончательно взяли на вооружение язык ультиматумов — даже в отношении своих ближайших партнеров",- подчеркнул Богданов.

Вместе с тем, подчеркнул Богданов, усилия, направленные на продвижение однополярной модели мироустройства потерпели крах. "Узкая группа избранных оказалась неспособной дать адекватный ответ на масштабные вызовы современности, включая терроризм, наркоугрозу, распространение оружия массового уничтожения", — заявил замглавы МИД РФ.