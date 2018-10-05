Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (47)

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне командование ДНР сообщило о 25 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 28 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 22 мины, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 183 единицы", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.