СМИ обвинили Россию в краже секретного доклада по Украине

БРЮССЕЛЬ, 5 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Российские хакеры, которые якобы подвергли кибератаке Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, могут быть причастны к похищению в 2014 году конфиденциального доклада МИД Бельгии по Украине, сообщило в пятницу агентство Belga.

"Федеральная прокуратура (Бельгии — ред.) изучает инциденты, произошедшие в 2014 году, когда хакеры украли конфиденциальный дипломатический доклад МИД Бельгии по Украине", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "как и во время инцидента в Нидерландах, эти хакеры были частью военной группы (военных хакеров) APT 28". "Эта группа была вовлечена в кражу электронных писем Демократической партии в США в попытке повлиять на президентские выборы", — сообщает агентство, указывая, что Федеральная прокуратура Бельгии продолжает расследование, но официально подозреваемые не названы.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Позднее с обвинениями в адрес России выступили США и Канада, заявив, что семь "сотрудников ГРУ" причастны к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, отмывании средств с использованием криптовалюты. При этом четверо из подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Ранее Вашингтон отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США "отравляют" атмосферу в российско-американских отношениях новыми обвинениями в адрес спецслужб РФ. Он отметил, что нагнетание напряженности между двумя ядерными державами является опасным.

Россия предлагала США создать совместную рабочую группу по кибербезопасности, которая позволила бы Москве и Вашингтону взаимодействовать в сфере информационной защиты и не допустить вмешательства во внутренние дела государств. Соединенные Штаты эту инициативу отвергли.