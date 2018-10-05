ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Южная Корея подтвердила разрешение судам компании "Гудзон", попавшей под действие санкций, заходить в порты этой страны, сообщил РИА Новости гендиректор компании-судовладельца Геннадий Кононенко.

Он сообщал в четверг, что от южнокорейского порта судовладельцу пришли данные о том, что его суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки. Кононенко отмечал, что посольство решило ситуацию, и подтверждение от Южной Кореи должно было поступить в пятницу.

"Нам звонили еще раз из консульства РФ, сообщили, что южнокорейская сторона подтвердила разрешение на заход судов в порты этой страны. Сейчас мы ждем официальную бумагу. Наше судно "Богатырь" завтра-послезавтра должно прибыть в южнокорейский порт", — сказал собеседник агентства.

Ранее судовладелец сообщал, что его компания никогда не работала с КНДР.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. На прошлой неделе компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт.