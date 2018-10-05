Йемен поблагодарил Россию за поддержку легитимных властей страны

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Йемен благодарен России за поддержку легитимного правительства страны и надеется на ее дальнейшую помощь, заявил РИА Новости йеменский посол в США Ахмед Авад Бин Мубарак.

"Мы ценим поддержку, которую Россия оказывает нашему легитимному правительству… Мы также ценим ее поддержку спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса и усилия по влиянию на международное сообщество, чтобы обобщить его голос в единое целое", — сказал дипломат.

По словам Мубарака, Йемен также оценил бы дальнейший вклад России в улучшение экономической ситуации в стране. В частности, речь может идти о возможности въезда в РФ йеменских студентов и создания рабочих мест для граждан Йемена, пояснил он.

Посол отметил важную роль РФ в возможных переговорах участников конфликта в Йемене и обеспечении участия в них шиитских повстанцев-хуситов.

"Я думаю, что Россия и США должны вместе послать сильный сигнал хуситам, дав понять, что они должны сесть за стол переговоров без всяких отговорок", — сказал Мубарак.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.