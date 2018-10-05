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Посол Йемена в США: хуситы должны гарантировать ООН участие в переговорах

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© РИА Новости / Mb-worldЙемен. Архивное фотоЙемен. Архивное фото
© РИА Новости / Mb-world

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Сторонники йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) должны предоставить спецпосланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу письменные гарантии того, что они прибудут на следующие мирные переговоры, заявил РИА Новости посол Йемена в США Ахмед Авад Бин Мубарак.

Йемен. Архивное фото
© Fotolia / robnaw
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Межйеменские консультации после двухлетнего перерыва должны были пройти в начале сентября в Женеве при участии повстанцев-хуситов и международно признанных властей Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Накануне стало известно, что делегация хуситов не смогла вылететь из Саны, так как коалиция не дала разрешение на взлет самолета, на борту которого хуситы планировали вывезти тяжелобольных и раненых. Позднее представитель коалиции заявил, что разрешение на пролет самолета было выдано, но они испугались ехать.

По заявлению посла, делегация хуситов не прибыла на консультации в Женеву из-за внутренней политики и вмешательства Ирана. Мубарак отметил, что делегация йеменских властей была настроена оптимистично. Тем не менее, что касается следующих переговоров, они хотели бы получить от хуситов гарантии их присутствия.

"Мы четко даем им понять, что мы поддержим эмиссара по Йемену и все его усилия, но мы хотим, чтобы он был на сто процентов уверен, что хуситы придут, и повестка будет полностью с ними обсуждена, и они с ней согласятся. Если мы сможем получить какие-либо письменные гарантии от них, это будет хорошо",- заявил Мубарак РИА Новости.

Посол отметил, что Йемен не рассматривает никаких других инициатив по решению конфликта в стране, кроме ООН. По его словам, первым шагом к разрешению ситуации должно стать восстановление государства, после чего можно будет обсуждать будущее Йемене и политические договоренности.

Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт на стороне властей в марте 2015 года.

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