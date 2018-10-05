Землетрясение на Хоккайдо не ощущалось на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Жители Дальнего Востока России не ощутили землетрясение, которое в пятницу произошло на северном японском острове Хоккайдо, сообщили РИА Новости сейсмологи региона.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в южной части самого северного японского острова Хоккайдо. Его эпицентр находился на глубине 30 километров. Наибольшая сила толчков составила 5 по японской семибалльной шкале. Угрозы цунами нет. По предварительным данным, один человек получил ранения.

Начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова рассказала агентству, что землетрясение на Сахалине не ощущалось.

"Также станции на курильских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан данных об ощущаемости землетрясения не подавали. Сейсмособытие было не той силы, чтобы ощущалось в регионе", — добавил сейсмолог.

Представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами также отметил, что в Приморье землетрясение на Хоккайдо не ощутили.